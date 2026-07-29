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कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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साहेबगंज से माता-पिता कांवरिया संघ के बैनर तले सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा शुरू की जाएगी। इसमें कई प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हैं।

कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना

साहेबगंज। धर्मेश्वरनाथ मंदिर परिसर से बुधवार को माता-पिता कांवरिया संघ के बैनर तले सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार की सुबह सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा शुरू करेंगे। कांवर यात्रा में जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला महासचिव रमेश कुमार सिंह, शिक्षक मुरलीधर शास्त्री, उदय सिंह, कांवरिया संघ के अध्यक्ष जवाहर यादव, संजय कुमार, अजय यादव, पिंटू सिंह, राजकिशोर भगत, रंजू शास्त्री, प्रेमशिला देवी, प्रियंका कुमारी, रानी सिंह आदि शामिल हैं।

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