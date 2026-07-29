कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना
साहेबगंज से माता-पिता कांवरिया संघ के बैनर तले सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा शुरू की जाएगी। इसमें कई प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हैं।
साहेबगंज। धर्मेश्वरनाथ मंदिर परिसर से बुधवार को माता-पिता कांवरिया संघ के बैनर तले सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार की सुबह सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा शुरू करेंगे। कांवर यात्रा में जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला महासचिव रमेश कुमार सिंह, शिक्षक मुरलीधर शास्त्री, उदय सिंह, कांवरिया संघ के अध्यक्ष जवाहर यादव, संजय कुमार, अजय यादव, पिंटू सिंह, राजकिशोर भगत, रंजू शास्त्री, प्रेमशिला देवी, प्रियंका कुमारी, रानी सिंह आदि शामिल हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें