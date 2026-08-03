महाहर धाम में उमड़े आस्थावान
सावन माह के पहले सोमवार पर गाजीपुर के मरदह क्षेत्र में प्रसिद्ध महाहर धाम में श्रद्धालुओं की भारी संख्या उमड़ी। भक्तों ने मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने भी इस धार्मिक आयोजन का निरीक्षण किया।
गाजीपुर (मरदह)। सावन माह के प्रथम सोमवार पर मरदह क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध महाहर धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही महाहर धाम सहित क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भगवान भोलेनाथ के जयघोष, घंट-घड़ियाल और हर-हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने तेरहमुखी शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की। रविवार देर शाम गाजीपुर से गंगाजल लेकर निकले हजारों कांवड़िए नंगे पांव पैदल यात्रा करते हुए महाहर धाम पहुंचे और विधि-विधान से जलाभिषेक किया। सुबह होते-होते मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया और पूरे दिन दर्शन-पूजन का क्रम चलता रहा।
महाहर धाम परिसर में शिव-पार्वती, भगवान हनुमान, भैरव बाबा, संत रविदास, भगवान ब्रह्मा, माता दुर्गा, राधा-कृष्ण तथा श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी सहित अनेक देवी-देवताओं की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी रहीं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुचारु दर्शन व्यवस्था को लेकर महाहर धाम में व्यापक पुलिस बल तैनात रहा। देर रात जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने महाहर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन-पूजन एवं जलाभिषेक किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, स्वास्थ्य, राजस्व सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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