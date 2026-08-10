महादेवशाल मंदिर में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने को उमड़े लोग

चक्रधरपुर, संवाददाता। झारखंड के दूसरे बाबा धाम के रूप में सुप्रसिद्ध महादेवशाल मंदिर में रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और महादेवशाल मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। सावन माह के दूसरे रविवार को करीब पचास हजार से अधिक भक्तों ने जलाभिषेक किया है। पुजारी सुधीर झा द्वारा रविवार तड़के मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद पट खोल दिया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने कतार में पूजा-अर्चना शुरू की। बारिश के बाबजूद लोग भींग कर कतार में खड़े नजर आये। वहीं, पूजा-अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं ने महादेवशाल मंदिर परिसर में लगे मेले में जमकर खरीदारी की।

दूसरी सोमवारी को जलाभिषेक करने पहुंचे कांवरियों की टोली : सावन माह के दूसरी सोमवारी को महादेवशाल मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए रविवार सुबह से ही कांवरियों की टोली पहुंचने लगी। राउरकेला के वेदव्यास स्थित त्रिवेणी संगम से शनिवार से ही कांवरियों की टोली जल भर कर पैदल महादेवशाल के लिए रवाना हुए। कांवरियों की टोली त्रिवेणी संगम से जल उठा कर बोलबम के नारों के साथ पैदल जराईकेला, मनोहरपुर, पोसैता के रास्ते महादेवशाल पहुंचे, वहीं कांवरियों की टोली रेलवे ट्रैक पर भी चलते नजर आये, वहीं कांवरियों की लिए जराईकेला, मनोहरपुर, पोसैता, डेरवा सहित कई जगहों पर भंडारा का आयोजन किया गया था। वहीं महादेवशाल मंदिर पहुंचने पर महादेवशाल मंदिर में भी कांवरियों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार चक्रधरपुर के मुक्तिनाथ महादेवघाट के रविवार की शाम बड़ी तदाद में श्रद्धालु और कांवरियों की टोली जल भर कर पैदल बोलबम के नारे के साथ महादेवशाल के लिए रवाना हुए। वहीं महादेवशाल मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं भीड़ को देखते हुये पुलिस प्रशासन और प्रखंड प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये थे, साथ ही गोईलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था।सावन माह के दूसरे सोमवारी को पोड़ाहाट अनुमंडल मुख्यालय चक्रधरपुर सहित आस-पास के इलाके सोनुवा, गोईलकेरा, मनोहरपुर, आनंदपुर, कराईकेला, बंदगांव, चिरिया सहित सभी इलाकों में स्थित शिव मंदिरों को फूलों से सजाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही मंदिर के आस-पास साफ-सफाई का काम भी कराया जा रहा है, ताकि सोमवार को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।