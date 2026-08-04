महादेवशाल धाम में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

चक्रधरपुर। झारखंड के दूसरे बाबा धाम के रूप में सुप्रसिद्ध महादेवशाल मंदिर में सावन माह की पहली सोमवारी को 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालु चक्रधरपुर के मुक्तिनाथ महादेवघाट और राउरकेला के वेदव्यास सहित मनोहरपुर से जल उठाकर पैदल मंदिर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने वाले कांवरियों की टोली रविवार अपराह्न से ही पहुँचना शुरू हो गया था। रविवार की रात मंदिर में भजन के साथ-साथ भंडारा का भी आयोजन किया गया था। वहीं देर रात से ही मंदिर में सावन माह की पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार शुरू हो गई थी, करीब एक किलो मीटर लंबी कतार लगी हुई थी। पुजारी सुधीर झा द्वारा सोमवार तड़के सुबह महादेवशाल मंदिर में विधि विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इसके बाद कतार में लगे श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक शुरू किया गया। मंदिर परिसर में महिलाओं की कतार लगी हुई थी, वहीं मंदिर परिसर के बाहरी गेट पर पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी।