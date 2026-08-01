पहली सोमवारी पर जलाभिषेक को लेकर कांवरिया पथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब
श्रावणी मेले के तीसरे दिन, सावन मास की पहली सोमवारी पर, देवघर में बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जनसैलाब उमड़ गया। श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक आस्था के साथ कांवरियों के जत्थे बनाते रहे। मौसम में बिछी गर्मी के बावजूद, हल्की बारिश ने श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा दिया। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा की पूरी व्यवस्था की है।
असरगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेले के तीसरे दिन शनिवार को सावन मास की पहली सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए कच्ची कांवरिया मार्ग पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से देर शाम तक केसरिया वस्त्रधारी कांवरियों के जत्थे लगातार बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे। पूरा मार्ग श्रद्धालुओं से गुलजार रहा और बोलबम, हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान होता रहा। शनिवार को दोपहर तक चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के कारण कांवरियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि अपराह्न करीब दो बजे के बाद शुरू हुई हल्की रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इसके बाद कांवरियों की संख्या और बढ़ गई तथा देर शाम तक श्रद्धालु बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है का जयघोष करते हुए आगे बढ़ते रहे।
कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने मार्ग में जगह-जगह पुलिस शिविर, स्वास्थ्य शिविर, शौचालय, चापाकल, आरओ से शुद्ध पेयजल, स्नानागार तथा खोया-पाया केंद्र की व्यवस्था की है। सभी शिविरों पर 24 घंटे कर्मियों की तैनाती की गई है।वहीं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी कांवरियों की सेवा में जुटी हैं।
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