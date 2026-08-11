पांच लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, सात घंटे जाम
पांच लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, सात घंटे जाम पांच लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, सात घंटे जाम पांच लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, स
कछला। सावन के दूसरे सोमवार को भागीरथ घाट पर पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सोमवार को भोर से ही गंगा घाट पर हर-हर गंगे के जयकारे गूंजने लगे। यहां स्नान करने के बाद भोले भक्त कांवड़ लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। यहां करीब सात घंटे तक जाम लगने से भोले भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों की भीड़ लाखों में पहुंची। यहां कछला गंगा घाट से बाहर पेट्रोल पंप तक जाम लग गया। डाक कांवर लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को इस जाम में काफी परेशानी उठानी पड़ी। काफी लंबा जाम लगने की वजह से पुलिस प्रशासन के हाथ-पांच फूल गए।
जाम का आलम यह था कि बाइक सवार खेतों से होकर निकले। रविवार की रात को बड़ी संख्या में अपने वाहनों और डीजे लेकर जब शिवभक्त पहुंचे दातागंज, पीलीभीत, पूरनपुर, नवाबगंज, बीसलपुर, उसहैत, कादरचौक, फरीदपुर, सहसवान, बरेली, उसावां, धर्मपुर, बिल्सी, वजीरगंज बिसौली के अलावा कासगंज, अलीगढ़ सिकंदराऊ, हाथरस, भरतपुर, जयपुर, कायमगंज, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, ग्वालियर, भिण्ड मुरैना, दतिया, भोपाल, इंदौर आदि के कांवड़िया यहां पहुंचे तो जाम लग गया। नगर पंचायत प्रशासन की ओर से कछला गंगा घाट पर ज्यादा भीड़ की वजह से अपनों से बिछड़े बच्चों को मिलवाया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें