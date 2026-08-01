629 डाक बम ने उठाया गंगाजल
सुल्तानगंज में, 629 डाक बम जिन्होंने शुक्रवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान किया, गंगाजल के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। इसमें 612 पुरुष और 17 महिलाएँ शामिल थीं। सामान्य बमों की संख्या करीब 84 हजार 14 रही।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार शुक्रवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ गंगाजल लेकर 629 डाक बम डाक प्रमाण पत्र के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। जिसमें 612 पुरुष और 17 महिला डाक बम शामिल हैं। इधर सामान्य बमों की संख्या गुरुवार संध्या 5 बजे से शुक्रवार संध्या 5 बजे तक 84 हजार 14 बताई गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें