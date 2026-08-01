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629 डाक बम ने उठाया गंगाजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुल्तानगंज में, 629 डाक बम जिन्होंने शुक्रवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान किया, गंगाजल के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। इसमें 612 पुरुष और 17 महिलाएँ शामिल थीं। सामान्य बमों की संख्या करीब 84 हजार 14 रही।

629 डाक बम ने उठाया गंगाजल

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार शुक्रवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ गंगाजल लेकर 629 डाक बम डाक प्रमाण पत्र के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। जिसमें 612 पुरुष और 17 महिला डाक बम शामिल हैं। इधर सामान्य बमों की संख्या गुरुवार संध्या 5 बजे से शुक्रवार संध्या 5 बजे तक 84 हजार 14 बताई गई है।

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