परिणय सूत्र में बंधे 160 जोड़े, वैदिक रीति-रिवाजों से हुआ विवाह

परिणय सूत्र में बंधे 160 जोड़े, वैदिक रीति-रिवाजों से हुआ विवाह
हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 160 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनकी सुखद दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए लाभकारी है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है।
हमीरपुर। शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बुधवार को जनपद के पीजी कॉलेज कुछेछा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विकासखंडों के कुल 160 जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सकुशल संपन्न कराया गया। समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जो सामाजिक समरसता को भी सुदृढ़ करती है।कार्यक्रम में सदर विधायक डॉ.मनोज प्रजापति, सीडीओ एके सिंह, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार राघवेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल, बीडीओ सुमेरपुर श्वेता तिवारी, कुरारा ज्ञानप्रकाश, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
समारोह में ब्रजकिशोर गुप्ता भी विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सर्वेश द्विवेदी एवं ज्ञानेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया।
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