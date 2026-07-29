परिणय सूत्र में बंधे 160 जोड़े, वैदिक रीति-रिवाजों से हुआ विवाह

हमीरपुर। शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बुधवार को जनपद के पीजी कॉलेज कुछेछा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विकासखंडों के कुल 160 जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सकुशल संपन्न कराया गया। समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जो सामाजिक समरसता को भी सुदृढ़ करती है।कार्यक्रम में सदर विधायक डॉ.मनोज प्रजापति, सीडीओ एके सिंह, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार राघवेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल, बीडीओ सुमेरपुर श्वेता तिवारी, कुरारा ज्ञानप्रकाश, जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।