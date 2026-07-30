संकल्प दिवस: भाकपा (माले) और छात्र संगठनों ने अरवल में निकाला मार्च
अरवल, निज संवाददाता।पार्टी कार्यालय से शुरू होकर यह मार्च विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा, जहां संकल्प सभा आयोजित की गई।
अरवल, निज संवाददाता। राज्यव्यापी संकल्प दिवस के अवसर पर भाकपा (माले), आइसा और इंकलाबी नौजवान सभा द्वारा अरवल में विशाल मार्च निकाला गया। पार्टी कार्यालय से शुरू होकर यह मार्च विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा, जहां संकल्प सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता माले नेता उपेंद्र पासवान ने की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक महानंद सिंह ने कि भाजपा-आरएसएस की नीतियां गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रही हैं। नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे दर्ज करना सरकार की तानाशाही को दर्शाता है।
वक्ताओं ने बिहार में उच्च शिक्षा की फीस वृद्धि की निंदा करते हुए कहा कि इससे गरीब, किसान और मजदूरों के बच्चों के लिए पढ़ाई कठिन हो रही है। कार्यक्रम को जिला सचिव जितेंद्र यादव व शाह शाद ने भी संबोधित किया। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 26 कैप्शन- अरवल शहर में गुरुवार को संकल्प मार्च निकालते माले के पूर्व विधायक महानंद सिंह व अन्य कार्यकर्ता।
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