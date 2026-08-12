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आंवला में निकला कांवड़ियों का विशाल जुलूस, जमकर हुई पुष्प वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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आंवला में मंगलवार को महाशिवतेरस पर कांवड़ियों का विशाल जुलूस निकाला गया। रामलली धर्मशाला से शुरू होकर जुलूस ने अलग-अलग मोहल्लों से होते हुए बाराभुर्जी चौक तक पहुँचकर जलाभिषेक किया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ त्रिपौलिया गंज बाजार में पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया।

आंवला में निकला कांवड़ियों का विशाल जुलूस, जमकर हुई पुष्प वर्षा

आंवला। नगर में मंगलवार को कांवड़ियों का विशाल जुलूस निकाला गया। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ त्रिपौलिया गंज बाजार में फूल वर्षा की। नगर में सुबह रामलली धर्मशाला से महाशिवतेरस पर कांवड़ियों का जुलूस और शोभायात्रा शुरू हुई। इसमें झांकियों के साथ डीजे शामिल रहे। भजनों की धुन पर भोले शंकर के नारे लगाते हुए कांवड़िए पुरैना ढाल, फूटा दरवाजा, रामलीला गेट, भुर्जी टोला, पक्का कटरा, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक चौराहा, गंज, त्रिपोलिया, लठैता मोहल्ला और बजरिया होते हुए बाराभुर्जी चौक पर पहुंचे और गौरीशंकर गुलड़ियां में जलाभिषेक के लिए चले गए।त्रिपोलिया

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चौराहे पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष संजीव सक्सेना, प्रभाकर शर्मा, दिनेश मौर्य, रामनिवास मौर्य, पक्का कटरा तिराहे पर गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस प्रदेश महासचिव ओमवीर यादव, सरफराज वेग, राजू अग्रवाल, पक्का कटरा मोड़ पर संजय अग्रवाल बॉबी, चांदनी चौक में सूरजभान गुप्ता, भूमि विकास बैंक पर सपा के मशकूर खां, लठैता मोहल्ले में नवीन सिंह, सरकारी अस्पताल के समीप सय्यद आकिल अली, चेयरमैन सय्यद आबिद अली, ईओ प्रदीप गिरि ने स्वागत किया। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, सीओ हेमंत उपाध्याय, कोतवाल बीनू सिंह, चौकी इंचार्ज नितिन कुमार शर्मा तथा सुरक्षा बल मौजूद रहे।

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