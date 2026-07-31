सावन के पहले दिन 300 कांवड़िया महाकाल हुए रवाना
फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। सावन माह के प्रथम दिन फतेहगंज पश्चिमी और सीबीगंज से 300 कांवरियों का जत्था महाकाल ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक को उज्जैन रवान
फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। सावन माह के प्रथम दिन फतेहगंज पश्चिमी और सीबीगंज से 300 कांवरियों का जत्था महाकाल ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक को उज्जैन रवाना हुआ।भाजपा बृज क्षेत्र अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने सिटी रेलवे स्टेशन पर अंग वस्त्र देकर कांवरियों को रवाना किया।महंत शुभम अग्रवाल,हरीश गुप्ता ने बताया गत 18 वर्षों से कावंड़िया मध्यप्रदेश के नर्मदा से जल भरकर 160 किमी पदयात्रा कर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इस बार 19वीं बार गुरुवार की सुबह 7:00 बजे महंत हरीश गुप्ता, शुभम अग्रवाल और मुकेश भारद्वाज के नेतृत्व में जत्था वाना हुआ। जत्थे के कांवड़िया 31 जुलाई को नर्मदा के घाट से जल भरेंगे।
छह अगस्त को बाबा महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। भाजपा नेता आशीष अग्रवाल, मनोज भदौरिया, प्रशांत , सर्वेश गुप्ता, अमन गुप्ता, राम गुप्ता, दीनानाथ सुमन, मयंक, संस्कार अग्रवाल आदि शामिल हैं।फोटो संख्या 01
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