सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का जेल भरो आंदोलन, साकची चौक पर दो घंटे से अधिक रहा जाम

सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा पूर्व निर्धारित जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ सोमवार को संपन्न हुआ।कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक कॉम विश्वजीत देव ने किया। इसमें एटक के साथियों का नेतृत्व कॉम हीरा अरकने ने किया। एटक, सीटू, एसयूसीआई, बीएसएसआर यूनियन, ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान यूनियन और एआईएसएफ के कार्यकर्त्ता जुलूस तथा झंडे डंडे के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए आम बगान मैदान से बिरसा चौक साकची पहुंचे।

अनुसंधान

जुलूस में भारी संख्या में ग्रामीण खेत मजदूर महिलाएं, पटमदा और बोड़ाम से शामिल हुई। इस दौरान साकची चौक 2 घंटे से ज्यादा समय तक जाम रखा गया। साकची में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस आंदोलन कर रहे वामपंथी कार्यकर्ताओं को दूर से ही नज़र रखे हुए थी। आज के कार्यक्रम की मुख्य मांग चार लेबर कोड को तत्काल वापस लेना, फिक्स्ड टर्म इंप्लायमेंट के नियम को समाप्त करना,किसानों को एमएसपी देना, वीबी ग्राम योजना,निजीकरण की नीति, स्थाई कार्यों को ठेका पद्धति को रद्द करना तथा सभी के लिये भोजन, आवास, रोजगार, शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था, न्यूनतम मजदूरी की बढ़ोतरी, समान काम के लिए समान वेतन, शिक्षित रोजगारों को रोजगार, प्राइवेट बैंको का निजीकरण, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लागू करने की माँग को लेकर यह आंदोलन किया गया। यह कार्यक्रम पूरे देश में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा आहूत था।