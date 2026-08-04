भगवा रंग में रंगा कांवरिया पथ, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा वातावरण

कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। झारखंड स्थित बाबाधाम में जलाभिषेक करने जाने वाले कांवरियों का हुजूम कटोरिया होते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। कांवरिया पथ में कांवरियों की अप्रत्याशित भीड़ सुल्तानगंज से देवघर तक एक सरल रेखा के समान खिंची हुई नजर आ रही है। कांवरियों द्वारा धारण किए गए भगवा, लाल, गुलाबी एवं सफेद वस्त्रों से पूरा कांवरिया पथ रंग-बिरंगा दिखाई दे रहा है। बोल बम, हर-हर महादेव और ऊँ नमः शिवाय के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों से आए कांवरिये आपसी भेदभाव भुलाकर एक-दूसरे की सहायता करते हुए बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण की आस्था लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

प्रखंड क्षेत्र के बाजार एवं ग्रामीण इलाकों में सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही, जो देर शाम तक जारी रही। हर-हर महादेव के जयघोष और मंदिरों में बजते घंटों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं एवं पुरुष सभी भगवान शिव की आराधना में लीन दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। कटोरिया बाजार के थाना रोड स्थित ठाकुरबाड़ी, कांवरिया धर्मशाला शिव मंदिर, जमुआ धर्मशाला शिव मंदिर, कठौन शिव मंदिर, राजवाड़ा स्थित शिव मंदिर, ड्योढ़ी शिव मंदिर तथा सुईया शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में पूरे दिन जलाभिषेक का सिलसिला चलता रहा। सोमवारी व्रत रखने वालों में महिलाओं और बच्चों की भी खासी भागीदारी रही।