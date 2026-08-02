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सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिले के अगुवानी गंगा घाट पर उमड़ी कांवरियों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिले के अगुवानी गंगा घाट पर उमड़ी कांवरियों की भीड़ सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिले के अगुवानी गंगा घाट पर उमड़ी कांवरियों

सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिले के अगुवानी गंगा घाट पर उमड़ी कांवरियों की भीड़

खगड़िया । हिन्दुस्तान टीम जिले में सावन की पहली सोमवारी को लेकर अगुवानी गंगा घाट पर रविवार को कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों कांवरिया जल भरकर देवघर, सिंहेश्वर व बाबा मटेश्वर धाम के लिए यहां से रवाना हुए। कावंरियों की नदी में सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई। वही कांवरिया धर्मशाला आदि को दुरुस्त कराया गया। उल्लेखनीय है कि

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कांवरियों का जल भरना

स्थानीय परबत्ता स्टैंड से वाहनों से उतरकर हजारों कांवरिया स्थानीय उत्तर वाहिनी गंगा में जल भरते हैं।

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धार्मिक नारे और गेरुआ वस्त्र

श्रावण माह के प्रथम सोमवारी के लिए बोल बम के जयकारा से गंगा घाट अगुवानी गूंज उठा। वहीं दूसरी ओर गेरुआ वस्त्रों से गंगा घाट अगुवानी पटा हुआ था। दूसरी ओर झारखंड के बाबा नगरी देवघर जाने वाले कावंरिया नाव की सवारी कर सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे थे। हर कांवरियों की जुबां पर एक ही शब्द था बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इधर प्रथम सोमवारी पर जालाभिषेक के लिए मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वरस्थान, भागलपुर स्थित बिहपर के मारवा मेला, सहरसा जिले के मटेश्वर धाम व बेलदौर के फुलेश्वर स्थान आदि धार्मिक स्थानों पर जलाभिषेक के लिए रविवार को जल भरकर रवाना हुए। जहां एक ओर युवा और युवती डाकबम बनकर तो दूसरी ओर सामान्य कांवरिया बनकर बाबा के दरबार जा रहे थे। इधर कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगा घाट अगुवानी में अधिकारी कैंप कर रहे थे। दूसरी ओर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त लगा रही थी। नदी में कांवरियों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम नदी में लगातार गश्त लगा रही थी। इसके आलावा स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एडिशनल पीएचसी डुमरिया बुजुर्ग में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी को लगाया गया था। दूसरी ओर मानसी बाजार में भी शिविर लगाकर विभिन्न संगठनों द्वारा कांवरियों की सेवा की गई। इस मौके पर सागर मुकेश, प्रणव कुमार, रौशन गुप्ता, संदेश सिंह, साहेब सिंह, पंकज कुमार निराला, अमित, चंदन, कल्लू, मनीष सिंकंदर, अमित आदि थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी कब है?
सावन की पहली सोमवारी रविवार को थी।
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