महादेव के दर पर लगा आस्था का अंबार
नीलकंठ में डेढ़ लाख कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक अब तक 11 लाख से अधिक कांवड़िए
श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में पंचक खत्म होने के साथ ही नीलकंठ धाम में कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई है। बुधवार को डेढ़ लाख कांवड़ियों ने महादेव का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ कमाया। जबकि, यात्रा शुरू होने से लेकर अभीतक 11 लाख से अधिक कांवड़िये भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक कर चुके हैं।
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