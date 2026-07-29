गांधी कॉलेज परिसर में 12 अगस्त को होगा मेगा रोजगार मेला का आयोजन
गोपालगंज में 12 अगस्त को गांधी इंटर कॉलेज परिसर में एक बड़े रोजगार सह नियोजन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 25 कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं के लिए रोजगार के लिए साक्षात्कार निर्धारित हैं। पंजीकरण जिला नियोजनालय या ऑनलाइन किया जा सकता है।
गोपालगंज। शहर के जादोपुर रोड स्थित गांधी इंटर कॉलेज परिसर में आगामी 12 अगस्त को बड़े पैमाने पर रोजगार सह नियोजन मेला का आयोजन होगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सौजन्य से रोजगार सह नियोजन मेला का आयोजन जिला नियोजनालय की ओर से की जाएगी। जिसमें बेरोजगार युवकों की नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र की 25 कंपनियां भाग लेंगी। जानकारी के अनुसार इस नियोजन सह रोजगार मेले में इस कार 12 से 15 युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस नियोजन मेले में पहुंचने वाली कंपनियां इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, हेल्पर के साथ सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, आईटीआई के विभिन्न पदों सहित अन्य पदों पर नियुक्ति करेंगी। इन पदों पर साक्षात्कार देने के लिए 10वीं, 12 वीं के साथ आईटीआई, डिप्लोमा एवं स्नातक उर्तीण होना अनिवार्य रखा गया है। एकदिवसीय रोजगार मेला का आयोजन विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर सुबह 11:00 बजे से शाम के 4:00 बजे तक होगा।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाजिला नियोजन पदाधिकारी फराज अहमद ने बताया कि नियोजन मेले में शामिल होने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों को सबसे पहले जिला नियोजनालय में पंजीकरण कराना होगा। वैसे युवक घर बैठे भी नियोजनालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
कंपनियों की सूचीमेले में इन-इन कंपनियों को किया गया है आमंत्रित नियोजन मेला में जिला सहित प्रदेश की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना स्टॉल लगाएगी। इनमें हरिओम फिड्स, आईसीआईसीआई पेरूडेंसियल, श्री गोपाल मोटर प्राइवेट लिमिटेड, युथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन, रेट्रोफीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी ऑफ इंडिया सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों की ओर से लगने वाले नियोजन मेले में स्टॉल लगाने की स्वीकृति मिल चुकी है।
भविष्य की योजनाजीविका भी लगाएगी प्रखंडवार नियोजन मेला आगामी 15 से 30 अगस्त के बीच जिला परियोजना विभाग (जीविका) की ओर से भी प्रखंडवार रोजगार सह नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें इस बार 15 सौ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। विभाग के रोजगार प्रबंधक राशिद असलम ने बताया कि युवा एवं कौशल विकास विभाग के सौजन्य से लगने वाले रोजगार मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। मेला में नियुक्ति के लिए स्टॉल लगाने वाले कुछ कंपनियों से भी बात हो चुकी है। इस संबंध में जल्द ही व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार शुरू कराया जाएगा।
वर्जनजिला नियोजन पदाधिकारी फरार अहमद ने बताया कि शहर के जादोपुर रोड स्थित गांधी इंटर कॉलेज परिसर में आगामी 12 अगस्त को बड़े पैमाने पर रोजगार सह नियोजन मेला का आयोजन होगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सौजन्य से रोजगार सह नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें निजी क्षेत्र की 25 कंपनियां भाग लेंगी।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन