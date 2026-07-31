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बटेश्वर स्थान में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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श्रावण मास के पहले दिन कहलगांव और बटेश्वर स्थान में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और बाबा जागेश्वरनाथ एवं बाबा बटेश्वरनाथ की पूजा-अर्चना की। पुलिस बल सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए तैनात रहा। बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव के दो दिवसीय आयोजन में गंगा महाआरती भी हुई, जिसमें वाराणसी से आचार्य आए थे।

बटेश्वर स्थान में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास के पहले दिन कहलगांव एवं बटेश्वर स्थान में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर बाबा जागेश्वरनाथ महादेव एवं बाबा बटेश्वरनाथ पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दोनों स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के तत्वावधान में आयोजित बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार शाम गंगा तट पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। वाराणसी से आए आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन एवं महाआरती संपन्न कराई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। सावन की सोमवारी को लेकर कहलगांव तथा बटेश्वर की उत्तरवाहिनी गंगा तट पर रविवार से ही बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंचने लगते हैं।

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