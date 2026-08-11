गोनूबाबा धाम मंदिर में 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
सावन मास के दूसरे सोमवार को जयपुर के गोनूबाबा धाम मंदिर में 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने चार बजे से मंदिर में पूजा शुरू की, जिसमें जलाभिषेक और श्रद्धा के साथ बाबा से मनोकामनाएं मांगी गईं। संध्याकाल में महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा।
सबौर, संवाददाता। बाईपास थाना क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत गोनूबाबा धाम मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले बाबा के मंदिर का फेरा लगाया। फेरा लगाने के बाद ‘बोलबम’ के जयकारों के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश कर बाबा के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया।मंदिर के पुजारी सोनू झा ने बताया, सावन के दूसरे सोमवार को सुबह चार बजे बाबा की सरकारी पूजा शुरू होते ही कांवरिया और अन्य श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। लगभग 30 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की तथा अपनी मनोकामनाएं बाबा को समर्पित कीं।
पंडित सोनू झा उर्फ सिंगारी बाबा ने कहा कि संध्याकाल में बाबा का महारुद्राभिषेक, श्रृंगार पूजन तथा सभी ग्रामवासियों के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा।
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