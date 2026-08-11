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बुलंदशहर: महाभारत कालीन अंबकेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में महाभारत कालीन अंबकेश्वर महादेव मंदिर पर सावन शिवरात्रि के अवसर पर अपार श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कांवड़ लेकर आए शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग की। क्षेत्र में शिव भक्ति का माहौल बना रहा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने निरीक्षण किया।

बुलंदशहर: महाभारत कालीन अंबकेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब
बुलंदशहर: महाभारत कालीन अंबकेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब

बुलंदशहर। महाभारत कालीन अहार स्थित प्रसिद्ध अंबकेश्वर महादेव मंदिर पर सावन शिवरात्रि पर मंगलवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गोमुख और हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रात्रि 12:00 बजे से ही जलाभिषेक शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग कर लाइन लगवा दीं। इससे श्रद्धालुओं को जलाभिषेक में सुविधा हुई। मंदिर के महंत विक्रम गिरी ने बताया कि मध्य रात्रि से ही कांवड़ लेकर आए श्रद्धालु और अन्य श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध आदि से भगवान शंकर का जलाभिषेक कर मनौती मांगी।

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पूरा क्षेत्र शिव भक्तों की अपार संख्या के चलते भगवामय हो गया है। चारों ओर शिव भक्ति का वातावरण नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार सिंह एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

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