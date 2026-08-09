बीडीओ हर्रैया ने शून्य कर दिया मस्टररोल, शोकॉज नोटिस

बस्ती, निज संवाददाता। वीबी जी राम जी योजना के तहत बस्ती जनपद में जुलाई माह के दौरान निकाले गए मस्टर रोल शून्य कर दिया गया। बस्ती में मस्टर रोल शून्य करने की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक रही। यह संख्या हर्रैया ब्लॉक के कारण बढ़ी, क्योंकि इस ब्लॉक में बीडीओ की आईडी से सर्वाधिक मस्टर रोल शून्य कर दिया गया या डिलीट कर दिया गया। अब डीसी मनरेगा ने कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा हर्रैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीडीओ हर्रैया को जारी कारण बताओ नोटिस में डीसी मनरेगा संजय शर्मा ने कहा कि जुलाई 2026 से चार अगस्त 2026 तक वीबी जी राम जी योजना के तहत मस्टर रोल शून्य किया गया।

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी का है। अगस्त प्रथम सप्ताह में राज्य स्तर से आयुक्त ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि जनपद बस्ती में सर्वाधिक मस्टर रोल शून्य किया गया है। इस कारण बस्ती प्रदेश के खराब जनपदों में पहले स्थान पर है।आयुक्त ग्राम्य विकास की समीक्षा बाद जब एमआईएस पर उपलब्ध आंकड़ों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि विकास खंड हर्रैया में कुल 26 मस्टर रोल डिलीट किये गये तो 403 मस्टर रोल शून्य कर दिया गया। यह स्थिति अत्यंत गम्भीर एवं अस्वीकार्य है। डीसी मनरेगा ने निर्देशित किया कि योजना के तहत विकास खण्ड हर्रैया में डिलीट व शून्य किये गये मस्टर रोल के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण डीसी मनरेगा कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीसी मनरेगा ने इसकी सूचना डीएम और सीडीओ को भी दिया है।