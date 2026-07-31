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आईटीआई नैनी के 300 से अधिक परीक्षार्थियों से नकल कराने को वसूले गए लाखों रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के राजकीय आईटीआई कॉलेज नैनी में वार्षिक व्यावसायिक परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में 300 से अधिक परीक्षार्थियों से 12 लाख रुपये की वसूली की गई। नकल कराने में शामिल अनुदेशकों की गिरफ्तारी के साथ, मुल्जिमान की संलिप्तता का पता चला है।

आईटीआई नैनी के 300 से अधिक परीक्षार्थियों से नकल कराने को वसूले गए लाखों रुपये

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। राजकीय आईटीआई कॉलेज नैनी में वार्षिक अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में बड़े पैमाने में नकल का खेल चल रहा था। प्रारंभिक जांच में 300 से अधिक परीक्षार्थियों से 12 लाख रुपये से अधिक रकम वसूले जाने की जानकारी मिली है। बीते 11 जुलाई से शुरू परीक्षा में रोजाना अलग-अलग परीक्षार्थियों से चार-चार हजार रुपये लिए जा रहे थे। गिरोह में सॉल्वर गैंग, कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद विभाग के उच्चाधिकारियों की भी मिलीभगत के संकेत मिले हैं।

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नकल कराने में सॉल्वर की भूमिका

एसटीएफ के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि पढ़ाई में कमजोर परीक्षार्थियों से चार हजार रुपये लेकर उनकी जगह सॉल्वर बैठाए जाते थे। सॉल्वर को परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र की प्रति देकर अलग लैब में बैठाया जाता था, जहां वह जन्मतिथि के आधार पर लॉगिन कर पूरी परीक्षा देता था। इसके बदले प्रत्येक सॉल्वर को 500 रुपये दिए जाते थे, जबकि शेष रकम गिरोह के सदस्यों में बांट ली जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि पूरे नेटवर्क का संचालन पूर्व में नैनी आईटीआई में तैनात रहे और वर्तमान में बांदा आईटीआई में कार्यरत अनुदेशक धीरंजन कुमार के माध्यम से किया जा रहा था। वह मोबाइल के जरिए संस्थान के कर्मचारियों से संपर्क कर सॉल्वर भेजता था। एसटीएफ निरीक्षक जयप्रकाश राय ने बताया कि गिरोह में अन्य लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है। फरार धीरंजन कुमार समेत अन्य वांछितों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

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गिरोह के सदस्यों की भूमिका

परीक्षा में नकल कराने के लिए गिरोह के सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई थी। अंदावा निवासी कार्यदेशक रवि प्रकाश को परीक्षा प्रभारी नियुक्त किया गया था। अनुदेशक फूल प्रकाश परीक्षा केंद्र में लगे कम्प्यूटर की देखरेख और अनुदेशक राजकुमार मौर्या, धीरज कुमार शर्मा और संतोष कुमार सोनी के साथ मिलकर परीक्षार्थियों से पैसे की वसूली करते थे। वसूले गए धनराशि में सभी आरोपी अपना-अपना हिस्सा बांटने के बाद शेष पैसे बांदा के अनुदेशक धीरंजन कुमार के माध्यम से राजकीय प्रशिक्षण संस्थान के उच्चाधिकारियों को पहुंचाया जाता था। गिरफ्तार प्रधानाचार्य अशोक कुमार मम्फोर्डगंज का निवासी है और 18 जून 2025 से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में कार्यरत है।

अन्य केंद्रों में नेटवर्क फैलने की आशंका

नकल गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद अन्य राजकीय आईटीआई कॉलेजों के परीक्षा केंद्रों में नेटवर्क फैले होने की आशंका है। सूत्रों की मानें तो आईटीआई बांदा धीरंजन कुमार पूर्व में नैनी में कार्यरत था। यहां तैनाती के दौरान उसका पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। इस पर उसका स्थानांतरण हो गया था। विभागीय कर्मचारियों ने धीरंजन कुमार का अन्य परीक्षा केंद्रों से भी संपर्क होने और नकल गिरोह संचालित करने का संकेत मिला है।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रयागराज में नकल घोटाले का मुख्य कारण क्या था?
राजकीय आईटीआई कॉलेज नैनी में वार्षिक व्यावसायिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का मामला सामने आया है, जिसमें परीक्षार्थियों से पैसे वसूले जा रहे थे।
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