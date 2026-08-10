थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए किया 76 यूनिट रक्तदान
धनबाद में सावन के पवित्र महीने में रविवार को बैंकमोड़ चैंबर और कोलफील्ड गुजराती समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 76 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसका उपयोग थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों सहित अन्य मरीजों के उपचार में किया जाएगा। आयोजकों ने रक्तदान को महादान बताया।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। सावन के पवित्र महीने में रविवार को बैंकमोड़ चैंबर और कोलफील्ड गुजराती समाज (सीजीएस) की ओर से न्यू मार्केट स्थित चैंबर कार्यालय में वृहद रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सुबह 11 बजे से ही रक्तदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कुल 76 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। एकत्रित रक्त का उपयोग थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों समेत अन्य जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाएगा। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिविर में बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोयल, सीजीएस के चेयरमैन परेश चौहान, सुरेंद्र अरोड़ा, महेश बजानिया, किशोर परमार, भावेश ठक्कर, किरिट चौहान, पियूष वेगड़, दीपक उदानी, विरेश दोशी, विकास पटवारी, लोकेश कुमार, संदीप मुखर्जी मौजूद रहे।
आयोजकों ने रक्तदाताओं और धनबाद मेडिकल कॉलेज ब्लड सेंटर की टीम के प्रति आभार जताया।
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