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बाबा मणिनाथ मंदिर में हिंदू महासभा ने की महाआरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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अखिल भारत हिंदू महासभा ने बाबा मणिनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन महाआरती का आयोजन किया। युवा जिला अध्यक्ष नितेश सक्सेना के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधिपूर्वक आरती की और भोलेनाथ के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

बाबा मणिनाथ मंदिर में हिंदू महासभा ने की महाआरती

अखिल भारत हिंदू महासभा ने सावन के प्रथम को बाबा मणिनाथ मंदिर में महाआरती का आयोजन किया। युवा जिला अध्यक्ष नितेश सक्सेना के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने विधि-विधान से आरती कर भोलेनाथ के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक, छोटेलाल साहू, नितिन साहू, राकेश साहू, अरुण कुमार, रंजीत सागर, अभिषेक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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