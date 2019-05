मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर अरुण जेटली ने दिया ये बयान

पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' के सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar) को बुधवार को वैश्विक आतंकवादी (Global Terrorist) घोषित किए जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने कहा है कि भारत के रुख को सभी का समर्थन मिला है। मसूद अजहर अब वैश्विक आतंकी है। भारत सुरक्षित हाथों में है। यह प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सफलता है।

India stands vindicated. Masood Azhar is now a global terrorist. India is in safe hands. This marks a high point for the Prime Minister’s foreign policy.