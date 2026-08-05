नकाबपोशों ने एसएसओ को पीटा, जल्दी बिजली शुरु करने की कहकर भागे
मलावन विद्युत उपकेंद्र में नकाबपोश युवकों ने एसएसओ अखिलेश कुमार पर हमला किया और बिजली आपूर्ति शीघ्र शुरू करने की धमकी दी। कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। एसएसओ ने पांच अज्ञात आक्रमणकारियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगाल रही है।
मलावन विद्युत उपकेंद्र में नकाबपोश युवकों ने घुसकर ड्यूटी पर तैनात एसएसओ को पीटा। हमलावरों ने एसएसओ की पिटाई करने के बाद बिजली आपूर्ति जल्द शुरू करने की धमकी दी और मौके से भाग हो गए। दूसरी तरफ एसएसओ के साथ घटना हुई। इससे पहले भी कुछ लोगों ने पिटाई की थी। घटना के बाद विद्युत निगम के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। एसएसओ ने पांच अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। मलावन विद्युत उपकेन्द्र पर तैनात एसएसओ अखिलेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि तीन अगस्त को उपकेंद्र पर ड्यूटी कर रहे थे। वहीं लाइनमैन लाइन को सही करने के लिए गए थे।
आरोप है कि दो बाइक पर सवार पांच नकाबपोश युवक उपकेंद्र परिसर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए एसएसओ पर हमला कर दिया। पीड़ित को मोबाइल भी तोड़ दिया। जाते-जाते जल्द ही बिजली शुरु करने की बात कहते हुए भाग गए। बताया कि एक अगस्त को भी कुछ लोगों ने हमला किया था। इसमें भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी। थाना मलावन पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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