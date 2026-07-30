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मायुम, देवघर शाखा के 36वें श्रावणी सेवा शिविर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर कार्यालय संवाददातामारवाड़ी युवा मंच, देवघर शाखा द्वारा पिछले 50 वर्षों से निरंतर संचालित श्रावणी सेवा की गौरवशाली परंपरा के स्वर्णिम वर्ष में

मायुम, देवघर शाखा के 36वें श्रावणी सेवा शिविर का उद्घाटन

देवघर कार्यालय संवाददाता मारवाड़ी युवा मंच, देवघर शाखा द्वारा पिछले 50 वर्षों से निरंतर संचालित श्रावणी सेवा की गौरवशाली परंपरा के स्वर्णिम वर्ष में गुरुवार को 36वें श्रावणी सेवा शिविर का उद्घाटन खिजुरिया, देवघर में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अतिथि, समाजसेवी व मंच के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में मारवाड़ी युवा मंच, देवघर शाखा द्वारा पांच दशकों से श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की निःस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि सेवा ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है।

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मंच के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को इस जनसेवा के लिए शुभकामनाएं दीं। समारोह में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल व राकेश मोदी, राष्ट्रीय सहायक सचिव हर्ष सुल्तानिया, पूर्व राष्ट्रीय सहायक सचिव जगदीश मुंद्रा, झारखंड प्रांत अध्यक्ष विशाल पड़िया, राष्ट्रीय युवा भवन फोरम के मुकेश जालान व झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष सह संस्थापक सचिव ताराचंद जैन सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति रही। मारवाड़ी युवा मंच, देवघर शाखा का सेवा शिविर पांच दशकों से बाबा वैद्यनाथधाम आने वाले लाखों श्रद्धालु कांवरियों की सेवा का प्रमुख केंद्र रहा है। शिविर में प्रतिदिन निःशुल्क भोजन लंगर, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सहायता, विश्राम, चाय, प्रसाद व अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मीडिया प्रभारी प्रिंस सिंघल ने बताया कि सेवा शिविर की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही हैं तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पूरे समर्पण के साथ सेवा कार्य में जुटे हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से शिविर की सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। सेवा अभियान को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष साकेत छावछारिया, शाखा सचिव सर्वेश मोदी, कोषाध्यक्ष सत्यम बजला तथा शिविर संयोजक अमित छावछरिया, रोहित सुल्तानिया, अर्पित मोदी, ऋषभ अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ केड़िया, निहित टमकोरिया व अमरजीत शर्मा सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। शिविर के सफल आयोजन में शाखा के पूर्व अध्यक्ष अनुज धनुका, अभिषेक सिंघानिया, अभिषेक अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, प्रत्युष सुल्तानिया, हरीश तोलासारिया, मनोज नेवर व संजय चौधरी सहित शाखा के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है।

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