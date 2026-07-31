मारवाड़ी कॉलेज में प्रेमचंद जयंती मनाई
रांची में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर मारवाड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ मनोज कुमार ने प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान पर बात की। विभागाध्यक्ष सीमा चौधरी ने उन्हें हिंदी साहित्य में क्रांति का प्रतीक बताया। विद्यार्थियों ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
रांची, विशेष संवाददाता। प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मारवाड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉ मनोज कुमार ने की। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को कथा के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया। विभागाध्यक्ष सीमा चौधरी ने कहा कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य मे क्रांति का नाम है जिन्होंने जन साधारण की मार्मिक दशा को उजागर किया। वहीं, डॉ लता कुमारी ने प्रेमचंद के हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं और साहित्य पर अप्रतिम योगदान की चर्चा की। विभाग के विद्यार्थी अनुपम रंजन, श्रुति कुमारी, श्रेया कुमारी, निराश कुमारी, अनुराग कुमार ने भी विचार साझा किए।
कार्यक्रम में डीएसडब्ल्यू तरुण चक्रवर्ती, परीक्षा नियंत्रक उमेश कुमार, सुमन चतुर्वेदी सहित अन्य शिक्षकगण व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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