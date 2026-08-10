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16 अगस्त को चार किमी की जज्बा दौड़ में पसीना बहाएंगे युवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन करने और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए जज्बा दौड़-12 का आयोजन होगा। दौड़ 16 अगस्त को सुबह छह बजे जीआईसी मैदान से शुरू होकर चार किलोमीटर होगी। इसके अलावा, प्रतिभागियों के लिए कई आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं।

16 अगस्त को चार किमी की जज्बा दौड़ में पसीना बहाएंगे युवा

मुजफ्फरनगर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर में शहीदों को नमन करने और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए जज्बा दौड़-12 का आयोजन होगा। यह दौड़ 16 अगस्त को एक देश-एक चुनाव के राष्ट्रीय संकल्प के समर्थन में समर्पित रहेगी। दौड़ सुबह छह बजे राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से चार किलोमीटर तक होगी। दौड़ में विजेताओं के लिए अलग-अलग उपहार रखे गए हैं।

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दौड़ की जानकारी

गांधी कालोनी स्थित एक पार्टी हॉल में समर्पित युवा समिति एवं समर्पित महिला शक्ति के बैनर तले पत्रकार वार्ता हुई। इसमें सत्यप्रकाश रेशु व्यवस्थापक अमित पटपटिया ने संयुक्त रूप से बताया कि 16 अगस्त को सुबह छह बजे सबसे पहले जीआईसी ग्राउंड के गेट नंबर दो से लड़कों की दौड़ शुरू होगी। इसके 15 मिनट बाद गेट नंबर 1 से लड़कियों की दौड़ को केसरिया झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। लड़कियों की टीम की कमान समर्पित युवा की महिला विंग और लड़कों की कमान पुरुष विंग संभालेगी। यह दौड़ राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से शुरू होकर महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, शिव चौक, जिला अस्पताल, घास मंडी, अंसारी रोड, मालवीय चौक, झांसी की रानी चौक, कोर्ट रोड और प्रकाश चौक होते हुए वापस राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर समाप्त होगी, जहां रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागियों के लिए 1100 से अधिक फॉर्म निशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। प्रत्येक पंजीकृत जांबाज को टी-शर्ट दी जाएगी।

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प्रतिभागियों के लिए कई आकर्षक इनाम

प्रतिभागियों के लिए कई आकर्षक इनाम भी रखे गए

शहीदों की स्मृति में पसीना बहाने वाले प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए लकी ड्रा के जरिए 8 स्कूटर (एक-एक स्कूटर मुख्य विजेता लड़का-लड़की के लिए), 10 साइकिलें और कई जीवनोपयोगी उपहार वितरित किए जाएंगे।

12 अगस्त को बाइक रैली

12 अगस्त को बाइक रैली निकाली जाएगी

यह आयोजन 'घर-घर तिरंगा' अभियान को भी घर-घर तक पहुंचाने का काम करेगा। दौड़ के मुख्य आयोजन से पूर्व 12 अगस्त को सायं 4 बजे गांधी वाटिका से जज्बा-12 बाइक रैली निकाली जाएगी। राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होती हुई रेशू विहार स्थित रेशू एडवरटाइजिंग पर संपन्न होगी। इस दौरान राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पवन अरोरा, मनीष भारती, अजय अनेजा, गुलशन अरोड़ा, हरिश अरोरा, राजकुमार ग्रोवर, मेघा बाठला आदि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जज्बा दौड़-12 कब आयोजित होगी?
जज्बा दौड़-12 16 अगस्त को सुबह छह बजे आयोजित होगी।
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