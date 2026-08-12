Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उन्नयन समिति ने मनाया खुदीराम बोस का शहीदी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद के जेपी अस्पताल में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति द्वारा खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेंगू ठाकुर ने की और उपाध्यक्ष भवानी बंद्योपाध्याय ने उन्हें देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और खुदीराम बोस के साहस की सराहना की।

उन्नयन समिति ने मनाया खुदीराम बोस का शहीदी दिवस

धनबाद। बलियापुर रोड स्थित जेपी अस्पताल में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेंगू ठाकुर ने की। संस्था के उपाध्यक्ष भवानी बंद्योपाध्याय ने खुदीराम बोस के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए उन्हें देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया। अध्यक्ष बेंगू ठाकूर ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पारितोष घोषाल, साधन चटर्जी, मुकुल चंद्र, रघुनाथ राय, सुजीत रंजन, पार्थ सारथी दत्त, रुही दास, प्रदीप मंडल, अशोक पाल , समीर सरकार, गोविंद ठाकुर, मंदिरा बनर्जी, पीयू भंडारी, अग्रिम, सोनाली, रोहित, आर्यन, ओम कुमार, समीर मंडल, प्राचार्य शोभना भट्टाचार्ज सुजीत रंजन उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:बंगाली समाज ने सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस को दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:Munger News: खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया,प्रभात फेरी निकाली
ये भी पढ़ें:खुदीराम बोस की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि, छात्र लाठीचार्ज की निंदा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।