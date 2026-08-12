उन्नयन समिति ने मनाया खुदीराम बोस का शहीदी दिवस
धनबाद के जेपी अस्पताल में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति द्वारा खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेंगू ठाकुर ने की और उपाध्यक्ष भवानी बंद्योपाध्याय ने उन्हें देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और खुदीराम बोस के साहस की सराहना की।
धनबाद। बलियापुर रोड स्थित जेपी अस्पताल में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेंगू ठाकुर ने की। संस्था के उपाध्यक्ष भवानी बंद्योपाध्याय ने खुदीराम बोस के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए उन्हें देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया। अध्यक्ष बेंगू ठाकूर ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पारितोष घोषाल, साधन चटर्जी, मुकुल चंद्र, रघुनाथ राय, सुजीत रंजन, पार्थ सारथी दत्त, रुही दास, प्रदीप मंडल, अशोक पाल , समीर सरकार, गोविंद ठाकुर, मंदिरा बनर्जी, पीयू भंडारी, अग्रिम, सोनाली, रोहित, आर्यन, ओम कुमार, समीर मंडल, प्राचार्य शोभना भट्टाचार्ज सुजीत रंजन उपस्थित थे।
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