शहीद निर्मल महतो का संघर्ष सदैव प्रेरणा देता रहेगा: विधायक

शहीद निर्मल महतो का संघर्ष प्रेरणा देने वाला है। विधायक रोशन लाल चौधरी ने शहीद के शहादत दिवस पर त्याग और समाज के प्रति समर्पण की बातें की। विधानसभा में शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

पतरातू, निज प्रतिनिधि। शहीद निर्मल महतो का संघर्ष सदैव प्रेरणा देता रहेगा। अमर शहीद निर्मल महतो झारखंड की अस्मिता, अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले महान जननेता थे। उक्त बातें शनिवार को पीटीपीएस स्थित शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति के तत्वाधान में आयोजित शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर मुख्य अतिथि विधायक रोशन लाल चौधरी ने कही।

कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम में मुखिया किशोर कुमार महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो का जीवन त्याग संघर्ष और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यहां पर विधायक रोशन लाल चौधरी ने शहीद निर्मल महतो स्मारक परिसर के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में झारखंड के वीर सपूत अमर रहे, शहीद निर्मल महतो अमर रहे के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति के अध्यक्ष सह कटिया बस्ती पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो और संचालन भाजपा युवा नेता गणेश कुमार ठाकुर ने किया।

श्रद्धांजलि और पौधरोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रोशन लाल चौधरी और अन्य गणमान्य लोगों ने शहीद निर्मल महतो के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही उन्होंने सामुदायिक विकास कार्य के तहत शहीद निर्मल महतो स्मारक परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सहित उपस्थित अतिथियों ने परिसर में पौधरोपण किया।

अन्य उपस्थित व्यक्ति मौके पर सांसद प्रतिनिधि राधेश्याम अग्रवाल, जिला परिषद सदस्य राजाराम प्रजापति, पीवीयूएनएल के सीजीएम ओएंडएम मनीष खेतरपाल, जीएम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन बीडी दास, एचओएचआर जियाउर रहमान, एजीएम सिविल कंस्ट्रक्शन शिरीष कुमार बरकुल, डीजीएम सिविल कंस्ट्रक्शन अमित रंजन सहित पीवीयूएनएल के अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रंजन भगत, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष वारिश खान, रामेश्वर गोप, पंकज कुमार सिंह, चंदन कुमार, वकील महतो, गोबिंद सोनी, उप मुखिया नंदकिशोर महतो, अमित कुमार सिंह, आशीष शर्मा, रणधीर कपूर, संजय रजक, निर्मल जैन, गोपाल महतो, पूर्व मुखिया गुंजरी देवी, अनीता जैन, पारिजात कुमारी, मोहित कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, महिला-पुरुष, समाजसेवी और स्थानीय लोग शामिल थे।