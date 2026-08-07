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पीटीपीएस में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस आज, पार्क का होगा उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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पीटीपीएस में शनिवार को शहीद निर्मल महतो का 39वां शहादत दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहीद निर्मल महतो चौक पर कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में शहीद महतो पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा।

पीटीपीएस में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस आज, पार्क का होगा उद्घाटन

पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस शनिवार को मनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति के अध्यक्ष सह मुखिया किशोर कुमार महतो ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि 8 अगस्त को 10 बजे शहीद निर्मल महतो चौक पीवीयूएनएल लेबर गेट के सामने शहीद निर्मल महतो का 39 वां शहादत मनाया जाएगा। साथ ही पीवीयूएनएल के सीएसआर फंड से निर्मित शहीद निर्मल महतो पार्क का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी, विशिष्ठ अतिथि पीवीयूएनएल के सीईओ अशोक कुमार सेहगल, सांसद प्रतिनिधि राधेश्याम अग्रवाल, जिला पार्षद सह सांसद प्रतिनिधि राजाराम प्रजापति और क्षेत्र के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी उपस्थित रहेंगे।

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