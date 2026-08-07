पीटीपीएस में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस आज, पार्क का होगा उद्घाटन
पीटीपीएस में शनिवार को शहीद निर्मल महतो का 39वां शहादत दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहीद निर्मल महतो चौक पर कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में शहीद महतो पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा।
पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस शनिवार को मनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति के अध्यक्ष सह मुखिया किशोर कुमार महतो ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि 8 अगस्त को 10 बजे शहीद निर्मल महतो चौक पीवीयूएनएल लेबर गेट के सामने शहीद निर्मल महतो का 39 वां शहादत मनाया जाएगा। साथ ही पीवीयूएनएल के सीएसआर फंड से निर्मित शहीद निर्मल महतो पार्क का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी, विशिष्ठ अतिथि पीवीयूएनएल के सीईओ अशोक कुमार सेहगल, सांसद प्रतिनिधि राधेश्याम अग्रवाल, जिला पार्षद सह सांसद प्रतिनिधि राजाराम प्रजापति और क्षेत्र के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी उपस्थित रहेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें