प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई महिला
नवाबगंज में एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ कर अपने परिजनों की बात नहीं मानी। महिला ने अपने दो वर्षीय बच्चे को भी अपने साथ ले लिया। पुलिस ने महिला की इच्छा के अनुसार कार्रवाई करते हुए उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दी, जबकि परिजनों ने उसे वापस ले जाने का प्रयास किया।
प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई महिला नवाबगंज।एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। परिजनों के काफी समझाने के बावजूद महिला ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी इच्छा के अनुसार कार्रवाई की। एक युवक पंजाब प्रांत में रहकर काम करता था, जहां उसकी मुलाकात एक शादीशुदा महिला से हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और कुछ दिन पहले दोनों वहां से साथ निकल गए। इस दौरान महिला अपने दो वर्षीय बच्चे को भी साथ ले आई। महिला के अचानक लापता होने पर उसके पति और मायके पक्ष में हड़कंप मच गया।
परिजनों ने काफी तलाश की, जिसके बाद पता चला कि महिला अपने बच्चे के साथ नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव में मौजूद है। इस सूचना पर महिला के परिजन वहां पहुंचे और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। मंगलवार रात महिला और युवक स्वयं थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी। बुधवार सुबह महिला के परिजन भी थाने पहुंचे और उसे अपने साथ ले जाने की मांग की। इस पर पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं नहीं भेजा जाएगा। पुलिस ने महिला को परिजनों से मिलने की अनुमति दी। परिजनों ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। शाम को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने महिला की इच्छा के अनुसार उसे युवक के साथ जाने की अनुमति दे दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें