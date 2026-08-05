इलाज कराकर घर लाई गई विवाहिता की मौत
एक विवाहिता प्रियंका की सैफई मेडिकल कॉलेज से घर लौटने के बाद मौत हो गई। उसके मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले जुड़ा होने की सूचना दी। प्रियंका की शादी 2025 में हुई थी और उसकी तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है।
उसावां, संवाददाता। इलाज के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज से घर लाई गई एक विवाहिता की कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। विवाहिता के मायके वालों ने पहले से दर्ज दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मुकदमे का भी जिक्र किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। मामला उसावां थाना क्षेत्र के गांव पचदियोरा दीवान नगर का है। गांव के ग्राम प्रधान जयवीर सिंह ने बताया कि उनकी 23 वर्षीय बेटी प्रियंका की शादी चार अप्रैल 2025 को सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नेकपुर मोहल्ला निवासी अनमोल पुत्र सौदान सिंह के साथ हुई थी।
आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। 29 मार्च 2026 को प्रियंका के साथ मारपीट कर गर्भवती हालत में मायके छोड़ दिया गया। इसके बाद परिजनों ने उसका इलाज बदायूं और बरेली में कराया। हालत में सुधार न होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसी बीच 21 जून 2026 को प्रियंका ने एक बेटे को जन्म दिया।ग्राम प्रधान जयवीर सिंह ने बताया कि इलाज के बाद भी प्रियंका की हालत में सुधार नहीं हुआ। 13 जुलाई 2026 को उसने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। सोमवार को सैफई अस्पताल से छुट्टी मिलने पर परिजन प्रियंका को घर लेकर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, तभी उसकी मौत हो गई। सूचना पर उसावां पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतका अपने पीछे डेढ़ माह का बेटा छोड़ गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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