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तिमाही नतीजों पर नजरें रहेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार की चाल आरबीआई की मौद्रिक नीति, पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी। विदेशी निवेशकों ने जुलाई में 20,200 करोड़ का निवेश किया है। अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतों और निवेशकों की धारणा पर असर पड़ सकता है।

तिमाही नतीजों पर नजरें रहेंगी

नई दिल्ली, एजेंसी। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार की चाल मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति, पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर रहेगी। इसके अलावा निवेशकों की नजर कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजों और विदेशी निवेशकों (एफपीआई) की गतिविधियों पर भी रहेगी। बाजार विश्लेषकों ने अनुसार, 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक इस सप्ताह का सबसे अहम घटनाक्रम होगी। साथ ही, कई बड़ी और मझोली कंपनियां पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे भी जारी करेंगी। इस सप्ताह डीएलएफ, भारती एयरटेल, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसी प्रमुख कंपनियां अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका-ईरान तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। निवेशकों का सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर रहेगा। यदि अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक निवेशकों की धारणा पर पड़ सकता है。

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विदेशी निवेशकों की गतिविधियों

विदेशी निवेशकों ने 20,200 करोड़ के शेयर खरीदे

भारतीय शेयर बाजार के लिए जुलाई का महीना राहत भरा रहा। लगातार चार महीने तक बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एक बार फिर भारतीय बाजार में लिवाल बन गए हैं और उन्होंने जुलाई में करीब 20,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विदेशी निवेशकों के इस रुख में बदलाव के पीछे भारतीय शेयरों का आकर्षक मूल्यांकन, कंपनियों का बेहतर होता मुनाफा और वैश्विक स्तर पर सुधरते माहौल को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने लगातार चार महीनों तक भारतीय बाजार से बड़ी राशि निकाली थी। जून में उन्होंने 49,340 करोड़ रुपये, मई में 32,963 करोड़ रुपये, अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपये और मार्च में रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी। हालांकि, फरवरी में एफपीआई ने भारतीय शेयरों में 22,615 करोड़ रुपये का निवेश किया था। जुलाई में लिवाली के बावजूद वर्ष 2026 में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से कुल 2.54 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं, जो पूरे वर्ष 2025 में हुई 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से भी अधिक है।

FAQs

इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार की चाल किन कारकों पर निर्भर करेगी?
इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार की चाल मुख्य रूप से आरबीआई की मौद्रिक नीति, पश्चिम एशिया के घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर रहेगी।
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