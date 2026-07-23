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विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में तीन भाइयों समेत चार पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता ने अपनी ससुराल पक्ष के चार लोगों पर शारीरिक शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। विवाहिता ने बताया कि उसे जबरन दुष्कर्म का सामना करना पड़ा और ससुराल वाले लगातार उसके साथ दुष्कर्म करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में तीन भाइयों समेत चार पर केस दर्ज

कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसकी शादी 2019 में संभल जिले के थाना बनियाठेर के गांव ढकनगला निवासी अरविंद के साथ हुई थी, शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के अखिलेश,सुनील,अनिल पुत्रगण बादाम सिंह और अजय पाल पुत्र कैलाश निवासी राजथल थाना कुढ़ फतेहगढ़ में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

ससुराल पक्ष का दबाव

विरोध करने पर कहते थे कि हमारे यहां ऐसा ही होता है एक भाई शादी कर लेता है तो महिला को सभी के साथ रहना होता है। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ दबाव बनाने के लिए मारपीट करते हैं। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसने 23 नवंबर 2025 को भी पुलिस में शिकायत की थी।, जिसके बाद सभी लोग ठीक हो गए थे,परंतु कुछ समय बाद फिर उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगे।

जबरन दुष्कर्म का आरोप

विवाहिता ने आरोप लगाया कि 25 मई को उसके साथ मारपीट भी की, साथ ही 7 जुलाई को अनिल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी तीनों भाई समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

क्या विवाहिता ने दुष्कर्म की शिकायत की है?
हाँ, विवाहिता ने अनिल पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

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