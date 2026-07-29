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सारंडा के जंगल में ढह गया लाल आतंक का किला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों की आत्मसमर्पण की प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस व सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के चलते माओवादी नेटवर्क कमजोर हुआ है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। यह नीति हिंसा छोड़ने वालों के पुनर्वास के लिए है।

सारंडा के जंगल में ढह गया लाल आतंक का किला

पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा जंगल कभी भाकपा (माओवादी) का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता था। यह जंगल संगठन के लिए सुरक्षित शरणस्थली, प्रशिक्षण केंद्र, हथियार और विस्फोटक छिपाने का अड्डा तथा सुरक्षा बलों पर हमलों की रणनीति बनाने का प्रमुख बेस कैंप था। कई वर्षों तक संगठन के जोनल और सब जोनल दस्ता यहां से पूरे कोल्हान क्षेत्र में गतिविधियां संचालित करते रहे। रांची में मंगलवार को आत्मसमर्पण करने वाले अधिकांश माओवादी इन्हीं दस्तों का हिस्सा रहे। दस्तावेज के अनुसार, इनपर वर्ष 2020 से 2026 के बीच सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले, आईईडी विस्फोट, ग्रामीणों की हत्या और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसी कई गंभीर घटनाओं में शामिल रहने के आरोप हैं। माओवादियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें चंदन लोहरा, जयकांत उर्फ बंगाली मुंडा, संतोष मांझी उर्फ जगबंधु, देवान मुंडू, मुन्नी सुरीन, सुरेश होनहागा सहित कई के नाम सामने आए।

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पुलिस की रणनीति से घिरता गया नेटवर्क

कुछ वर्षों में चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने लगातार संयुक्त अभियान चलाए। जंगलों में अभियान तेज होने, आईईडी बरामद होने, आपूर्ति मार्ग बाधित होने और लगातार घेराबंदी के कारण माओवादी नेटवर्क कमजोर पड़ता गया। कई स्थानीय कैडर संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौटने लगे।

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बढ़ते दबाव के बीच आत्मसमर्पण

पुलिस के लगातार अभियान, सीमित होते सुरक्षित ठिकाने और समर्थन में कमी के कारण कई माओवादी अपने पुराने जोनल क्षेत्रों में लौटने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न इलाकों में दबाव और घेराबंदी बढ़ा दी। ऐसे हालात में कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण की नीति अपनाते हुए मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। अधिकारियों का कहना है कि आत्मसमर्पण नीति का उद्देश्य हिंसा छोड़ने वालों का पुनर्वास करना है, जबकि गंभीर मामलों की कानूनी प्रक्रिया अपने नियमानुसार जारी रहती है।

सामान्य प्रश्न

सारंडा जंगल का माओवादी ठिकाना कब से सक्रिय था?
सारंडा जंगल कभी भाकपा (माओवादी) का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता था।
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