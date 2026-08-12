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नक्सली मिसिर बेसरा और उसके दोनों सहयोगी आज जाएंगे जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा और उनके दो सहयोगी 28 जुलाई को गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें 29 जुलाई को जेल भेजा गया। पुलिस ने गिरफ्तारियों के साथ ही तीन एके-47, आठ मैगजीन और 288 गोलियां बरामद कीं। आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

नक्सली मिसिर बेसरा और उसके दोनों सहयोगी आज जाएंगे जेल

धनबाद, मुख्य संवाददाता। माओवादी संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य व झारखंड और ओडिशा के 2.20 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा सहित उसके दो सहयोगियों को बुधवार को धनबाद जेल भेजा जाएगा। 28 जुलाई को बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के तिलैया पंचायत स्थित बेंहचिया गांव (मशान गढ़ा) के उसे अन्य नक्सलियों के साथ पकड़ा गया था। बरवाअड्डा में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई की रात मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सुर्निमल, माओवादी संगठन का रिजनल कमांडर मेहनत उर्फ मोछू उर्फ विभीषण और एरिया कामांडर गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ को जेल भेजा गया था। 30 जुलाई को मोछू को रिमांड पर लेकर पुलिस रांची ले गई थी।

रांची में राज्य और केंद्र सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में मिसिर, मोछू और गौरव ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मिसिर के खिलाफ 175 कांड दर्ज हैं, जबकि मोछू पर 137 मामले दर्ज हैं। मूलरूप से गिरिडीह मधुबन निवासी गौरव पर भी आठ मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी मामलों में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने सभी मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तारी के दौरान तीनों के पास से तीन एके-47, आठ मैगजीन और 288 गोलियां मिली थीं। हथियार बरामदगी मामले में बरवाअड्डा थाना में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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