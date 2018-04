महाराष्ट्रः पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 15 की मौत 17 घायल

पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर आज (मंगलवार) सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं। इनमें से भी कई की हालत गंभीर है।

पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 6 बजे सतारा के खंबाटकी बोगदे के पास हुआ। मजदूरों से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। सभी घायलों को खंडाला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

17 dead, more than 15 injured after the truck they were travelling in hit a barricade on Pune-Satara highway near Khandala. #Maharashtra pic.twitter.com/5ZN6cCDS46