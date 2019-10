गुजरात में होश उड़ा देने वाला हादसा, जब जूनागढ़ में ढह गया 40 साल पुराना पुल

गुजरात के जूनागढ़ जिले में 60 फुट लंबे एक पुल के ढह जाने से चार लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जूनागढ़ के कलेक्टर सौरभ पारधी ने बताया कि रविवार की शाम को मलांका गांव के पास पुल का स्लैब गिरने से कुछ वाहन उसके मलबे के नीचे दब गए थे। इससे इलाके में यातायात भी बाधित हुआ।

उन्होंने कहा कि यह पुल सासन-गिर को जूनागढ़ के महेंद्रा कस्बे से जोड़ता है। सासन-गिर में वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यह पुल करीब 40 साल पहले मलांका गांव के पास बना था।



Gujarat: Many cars damaged after a bridge collapsed near Malanka village in Junagadh in Gujarat yesterday. No casualties reported. More details awaited. pic.twitter.com/S1gKhyP7Oi