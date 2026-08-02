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मनरेगा में फर्जी हाजिरी से 11.33 लाख के घोटाले का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में 17 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत फर्जी हाजिरी लगाने का आरोप लगाया गया है। एक शिकायत में कहा गया है कि 9 जुलाई को बारिश के दौरान काम के लिए बेजा तरीके से 1,319 फर्जी मानव-दिवस दर्ज किए गए जिससे 11.33 लाख रुपये के गबन का संदेह है। उप आयुक्त ने जांच का आश्वासन दिया है।

मनरेगा में फर्जी हाजिरी से 11.33 लाख के घोटाले का आरोप

रामपुर। हर हाथ को रोजगार देने वाली मनरेगा (वीबीजीरामजी) भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। विकास खंड बिलासपुर की 17 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन के गबन करने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात की है कि जिस दिन फर्जी तरीके से मनरेगा मजदूरों को काम पर दिखाया गया था उस दिन जिले में खूब बरसात हुई थी। 9 जुलाई को पूरे जनपद रामपुर में बारिश हुई थी। मनरेगा की गाइडलाइन के अनुसार बारिश के दौरान मिट्टी संबंधी कार्य प्रतिबंधित रहते हैं। इसके बावजूद बिलासपुर ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों में उस दिन बड़ी संख्या में श्रमिकों की हाजिरी दर्ज कर दी गई।

रामपुर के कपिल शर्मा ने शिकायती पत्र में दावा किया है कि सरकारी पोर्टल के अनुसार 9 जुलाई को कुल 1,319 फर्जी मानव-दिवस दर्ज किए गए, जिससे लगभग 11.33 लाख रुपये के गबन की आशंका है। इसमें धवनी बुजुर्ग, डोंडिया, कचनाल, कोठा अलीनगर, मनकरा, मनुनगर, मिलक मुंडी, मुवारकपुर, मुढ़िया कला, मुढ़िया खुर्द, नवाबगंज, नगरिया कला, नारायण नगला, पैपुरा, पिपलिया गोपाल, रामनगर और रसूलपुर सहित 17 ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है।उधर, उप आयुक्त मनरेगा अमित कुमार ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है। फर्जी तरीके से भुगतान नहीं होने दिया जाएगा।

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