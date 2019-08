मनोज तिवारी बोले- दिल्ली में स्थिति बन गई खतरनाक, यहां भी हो एनआरसी लागू

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में भी एनआरसी लागू करने की वकालत की है। शनिवार की सुबह जैसे ही असम एनआरसी की अंति सूची जारी हुई, मनोज तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इसकी जरुरत है क्योंकि अवैध अप्रवासियों के चलते स्थिति खतरनाक हो गई।

समाचार एजेंसी एएनआई ने मनोज तिवारी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा- “दिल्ली में एनआरसी की जरुरत हो गई है क्योंकि स्थित काफी खतरनाक हो गई है। अवैध अप्रवासी जो यहां पर आकर बस गए हैं, वे काफी खरतनातक हैं। हम यहां पर एनआरसी लागू करेंगे।”

BJP Delhi Chief Manoj Tiwari: National Register of Citizens (NRC) is needed in Delhi as situation is becoming dangerous. Illegal immigrants who have settled here are the most dangerous, we will implement NRC here as well. pic.twitter.com/3T2kEogFP5