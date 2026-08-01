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ससुराल में सड़क किनारे पड़े मिले राजमिस्त्री की इलाज दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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चित्रकूट के भंभई गांव में मनोज कुशवाहा का शव सड़क किनारे पाया गया। मनोज अपनी पत्नी को लेने आया था, लेकिन शराब के सेवन के कारण विवाद हुआ। पत्नी ने आशंका जताई कि कुछ लोगों ने मनोज को अधिक शराब पिला दी। hospital में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

ससुराल में सड़क किनारे पड़े मिले राजमिस्त्री की इलाज दौरान मौत

चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के भंभई गांव में ससुराल से पत्नी को लिवाने आए राजगीर मिस्त्री 35 वर्षीय मनोज कुशवाहा शुक्रवार की देर रात सड़क किनारे पड़ा मिला। उसके साले जानकी प्रसाद के मुताबिक मनोज शराब अधिक पीता था। जिसके चलते मनोज व उसकी पत्नी सरोजा देवी के बीच विवाद हो गया था। जिससे सरोजा देवी बच्चों को लेकर मायका भंभई चली आई थी। शुक्रवार को मनोज अपनी पत्नी को लिवाने भंभई पहुंचा था। लेकिन देर रात उसे सड़क किनारे पड़ा पाया गया। आनन-फानन उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पत्नी ने आशंका जताई कि गांव के कुछ लोगों ने शायद शराब अधिक पिला दी।

जिससे पति की हालत बिगड़ गई। प्रभारी निरीक्षक कर्वी दुर्गविजय सिंह का कहना है कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। मौत के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए शव लेकर परिजन गांव चले गए है।

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