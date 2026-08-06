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7वीं राज्य स्तरीय योगासन चैम्पियनशिप में खगड़िया के मनोज ने जीता रजत पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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7वीं राज्य स्तरीय योगासन चैम्पियनशिप में खगड़िया के मनोज ने जीता रजत पदक 7वीं राज्य स्तरीय योगासन चैम्पियनशिप में खगड़िया के मनोज ने जीता रजत पदक

7वीं राज्य स्तरीय योगासन चैम्पियनशिप में खगड़िया के मनोज ने जीता रजत पदक

खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में गत 1 से 3 अगस्त 2026 तक पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं राज्यस्तरीय योगासन चैम्पियनशिप 2026 में जिले के शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार उर्फ मनोज देव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रजत पदक जीता। तीन दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए तीन सौ से अधिक प्रतिभागियों ने अलग-अलग आयु एवं वर्गों में अपनी प्रतिभा, शारीरिक क्षमता, संतुलन एवं योग कौशल का प्रदर्शन किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेहसौड़ी हाई स्कूल, खगड़िया के शारीरिक शिक्षक तथा जिला योगासन खेल संघ, खगड़िया के उपाध्यक्ष मनोज कुमार उर्फ मनोज देव ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सीनियर-सी वर्ग में रजत पदक (सिल्वर मेडल) अपने नाम किया।

उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे खगड़िया जिले का गौरव बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि मनोज कुमार लंबे समय से जिले के मेहसौड़ी हाई स्कूल में योगासन खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ स्वयं भी निरंतर अभ्यास कर प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं। उनकी मेहनत, अनुशासन एवं समर्पण का परिणाम इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक के रूप में सामने आया। उनकी सफलता जिले के खिलाड़ियों एवं युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है। इधर जिला योगासन खेल संघ के सचिव चंदन सिंह के अलावा रानी सिंह, चंद्रशेखर आदि ने उन्हें बधाई दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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