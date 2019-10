खट्टर दूसरी बार संभालेंगे हरियाणा की कमान, कल दिवाली के दिन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार (27 अक्टूबर) को दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, खट्टर दीपावली के दिन (27 अक्टूबर) हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शनिवार चंडीगढ़ में आम सहमति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। खट्टर हेलीकॉप्टर से सुबह दिल्ली से यहां पहुंचे और सीधे अपने आधिकारिक आवास पर गए। विधायक दल की बैठक हालांकि महज एक औपचारिकता थी क्योंकि पार्टी पहले से ही तय कर चुकी थी कि खट्टर ही अगली सरकार की अगुवाई करेंगे।

जननायक जनता पार्टी (जजपा) के साथ गठबंधन होने के बाद भाजपा हरियाणा में नई सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीट हासिल की है। सत्तारूढ़ भाजपा ने उपमुख्यमंत्री का पद जजपा को देने की पेशकश की है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार (25 अक्टूूबर) को नयी दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होगा और उपमुख्यमंत्री का पद क्षेत्रीय पार्टी को दिया जाएगा।

