LIVE: चंडीगढ़ पहुंचे खट्टर, थोड़ी देर में शुरू होने वाली है भाजपा विधायक दल की बैठक

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए रविवार सुबह नयी दिल्ली से यहां पहुंचे। विधायक दल का नेता चुनने के लिए जल्द ही बैठक शुरू होगी। हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचने के बाद वह सीधे अपने आधिकारिक आवास पर पहुंचे, जो बैठक स्थल के करीब है।

हालांकि यह बैठक महज एक औपचारिकता है क्योंकि पार्टी पहले से ही तय कर चुकी है कि खट्टर ही अगली सरकार की अगुवाई करेंगे। बैठक के बाद, खट्टर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात करेंगे और राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला के भी दोपहर में चंडीगढ़ पहुंचने की संभावना है और वह अपनी पार्टी का समर्थन भाजपा को देने संबंधी पत्र सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलेंगे। जजपा के साथ गठबंधन होने के बाद भाजपा हरियाणा में नयी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीट हासिल की है।

सत्तारूढ़ भाजपा ने उपमुख्यमंत्री का पद जजपा को देने की पेशकश की है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार (25 अक्टूबर) को नयी दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होगा और उपमुख्यमंत्री का पद क्षेत्रीय पार्टी को दिया जाएगा।

BJP Meeting LIVE Updates:

* विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजपा एमएलए और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी संदीप सिंह।

Former Hockey captain and winning candidate from Pehowa, Sandeep Singh, arrives for BJP legislative party meeting at UT Guest house in Chandigarh. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/qZszXTGkRf

* प्रदेश भाजपा प्रभारी अनिल जैन और केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद चंडीगढ़ पहुंचे।

Anil Jain,BJP Haryana incharge on whether BJP will take support of Independent winning candidate Gopal Kanda: We will first hold a meeting of our legislative party shortly, after that we will decide from whom to take support. pic.twitter.com/wenTetuceQ