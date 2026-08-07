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मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म केस: गवाह नानक ने कहा पीड़िता ने बताया था आरोपियों का नाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में गवाह नानक चंद्र सेठ की गवाही हुई। सेठ ने अधिकांश आरोपियों को पहचाना, पर गुड्डू गुप्ता को पहचानने से इनकार किया। इस मामले में पहले से तीन दोषियों को 25-25 वर्ष की सजा सुनाई गई है। नानक सेठ पर भी एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला लंबित है।

मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म केस: गवाह नानक ने कहा पीड़िता ने बताया था आरोपियों का नाम

मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में गुरुवार को अभियोजन पक्ष के गवाह नंबर पांच नानक चंद्र सेठ की पोक्सो विशेष अदालत में गवाही हुई। सेठ ने अदालत में उपस्थित 19 आरोपियों में से अधिकतर को पहचाना, पर गुड्डू गुप्ता को पहचानने से इनकार कर दिया। अदालत में सेठ ने कहा कि उसे पीड़िता ने ही घटना की जानकारी दी और समय-समय पर आरोपियों के नाम बताये। उसने शिव कुमार महतो, इंद्रपाल सैनी, श्रीकांत महतो, लंगड़ा मकसूद, सोनू नैय्यर, शंभू त्रिवेदी, उपेन्द्र सिंह, अजीज मिस्त्री, राजेश, अभिषेक मिश्रा, शाहिद, मुन्ना धोबी, करीम, दिनेश अग्रवाल, गुड्डू गुप्ता, अमित सिंह, गुरप्रीत सिंह सैनी, मनोज सहाय, इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा व तनुश्री नायक समेत कई अन्य नाम का उल्लेख किया है। इसके बाद अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव पाठक, प्रकाश झा, प्रमोद सिंह, प्रदीप मिश्रा ने गवाह से जिरह की है。

तीन को पहले हुई है सजा

सहारा सिटी की नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर धमकाने के मामले में पहले जमशेदपुर की अदालत से तीन दोषियों इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो व श्रीकांत महतो के खिलाफ 25-25 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। दुष्कर्म का मामला मानगो थाना में पुलिस ने 18 जनवरी 2019 को पोक्सो अधिनियम एक्ट के तहत दर्ज किया था। मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में 22 अन्य (तत्कालीन डीएसपी और थाना प्रभारी, पूर्व मंत्री के भाई एवं अन्य) को आरोपी बनाया गया। जिसमें गवाही के दौरान पीड़िता ने अदालत में नानक सेठ पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया है।

नानक पर भी छेड़छाड़ का केस लंबित

उलीडीह थाना में नानक सेठ के खिलाफ भी एक 13 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का मामला लंबित है। बताया जाता है कि नानकक सेठ के खिलाफ उसके रिश्तेदार ने ही 2024 में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र भी दायर किया है।

सामान्य प्रश्न

नानक चंद्र सेठ ने अदालत में किसे पहचाना?
सेठ ने अदालत में उपस्थित 19 आरोपियों में से अधिकतर को पहचाना, पर गुड्डू गुप्ता को पहचानने से इनकार कर दिया।
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