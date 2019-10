मनीष तिवारी की PM मोदी से मांग: भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मिले भारत रत्न

कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में मनीष तिवारी ने इन तीनों शहीदों को भारत रत्न दिए जाने की मांग के साथ-साथ मोहाली स्थित हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आजम सिंह हवाई अड्डा करने का भी आग्रह किया है।

तिवारी ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो प्रतिरोध किया उससे देशभक्तों की पूरी एक पीढ़ी प्रेरित हुई हुई और इन सेनानियो ने 23 मार्च 1931 को सर्वोच्च बलिदान दिया।

My letter to H’onble Prime Minister @narendramodi formally requesting him to accord Bharat Ratna to Shaheed-E-Azam’s Bhagat Singh, Rajguru & Sukhdev.Formally Confer the honorific of Shaheed-E-Azam on them & dedicate Chandigarh Airport located in Mohali in memory of Bhagat Singhji pic.twitter.com/PfqduZq8oi