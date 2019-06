'महिलाओं के फ्री सफर' से कैसे होगा दिल्ली मेट्रो को फायदा, सिसोदिया ने मेट्रो मैन को बताया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरण को एक पत्र लिखा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने श्रीधरण साहब को पत्र लिखा है और बताया है कि दिल्ली मेट्रो घाटे में चल रही है। दिल्ली मेट्रो की क्षमता हर दिन 40 लाख यात्रियों को यात्रा कराने की है, मगर फिलहाल रोज 25 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। बता दें कि श्रीधरण ने शुक्रवार को पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था और दिल्ली सरकार के प्रस्ताव- महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को नुकसानदायक बताया था।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मनीष सिसोदिया ने कहा कि महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो सेवा का हमारा प्रस्ताव दिल्ली मेट्रो के लिए फायदेमंद होगा। इससे मेट्रो के यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और किराए में कमी आएगी। अगर दिल्ली सरकार महिला यात्रियों का किराया चुकाती है, तो दिल्ली मेट्रो को इससे खुश होना चाहिए।

Delhi Deputy CM, Manish Sisodia: Our proposal of 'free travel for women on Metro' will be beneficial for Delhi Metro, its ridership will increase and fares will come down. If Delhi govt pays fare of women commuters, Delhi Metro should be happy with it. https://t.co/nKJJJ0lZeJ