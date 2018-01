सिसोसिया: चुनाव आयोग का फैसला अलोकतांत्रिक, राष्ट्रपति से समय मांगकर बताएंगे हकीकत, VIDEO

पद के लाभ (ऑफिस ऑफ प्रोफिट) मामले में चुनाव आयोग की तरफ से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश के फैसले को दिल्ली सरकार ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक फैसला बताया है।

शनिवार को मीडिया के सामने इस मुद्दे पर आये दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस मामले में चुनाव आयोग ने एकतरफा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इस तरह की सिफारिश करने से पहले ना ही उन विधायकों की बातें सुनी और ना ही गवाही करायी गई।

सिसोदिया ने कहा कि वह इस मामले में राष्ट्रपति से समय की मांग कर रहे हैं ताकि उनसे गुजारिश करेंगे कि विधायकों की बातें सुने और उसके बाद ही विधायकों की सदस्यता पर अपना कोई फैसला लें। सिसोदिया ने केन्द्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह पिछले तीन के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों से डर गई है।

There was no hearing, we were not given a chance to explain our stand. We appeal to the President to hear our view too, MLAs will meet President also: Manish Sisodia,Delhi Deputy Chief Minister pic.twitter.com/mDPK5CNGlu