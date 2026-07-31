एनटीपीसी विस्थापितों के मुद्दे पर ऊर्जा सचिव से मिले सांसद मनीष जायसवाल
हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की और एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने पुनर्वास, मुआवजे में सुधार की मांग की और कहा कि प्रभावित परिवारों को न्याय मिलना जरूरी है।
हजारीबाग,नगर प्रतिनिधि। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर एनटीपीसी की कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयतों एवं विस्थापित परिवारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पकरी बरवाडीह, केरेडारी, चट्टी-बरियातू, पकरी बरवाडीह नॉर्थ वेस्ट और तलाईपल्ली परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, मुआवजा और पात्रता नियमों में सुधार की मांग उठाई। सांसद ने कहा कि वर्तमान पुनर्वास नीति के कारण कई वास्तविक प्रभावित परिवार अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की तिथि को पात्रता का आधार बनाने, सभी वैधानिक हिस्सेदारों को पुनर्वास लाभ देने, मुआवजा राशि 24 लाख से बढ़ाकर 40 लाख प्रति एकड़ करने तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सदस्यों को मिलने वाली विस्थापन सहायता 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग रखी।
सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जमीन देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रही है, इसलिए प्रभावित परिवारों को न्याय और सम्मान मिलना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंत्रालय जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर हजारों विस्थापित परिवारों को राहत देगा।
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